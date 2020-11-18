رئيس الجمهورية يشدد على المحافظة على إرث بغداد الحضاري وتعزيز الخدمات

2020/11/18 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح دعمه لجهود توفير الخدمات للعاصمة والحفاظ على إرث بغداد الحضاري وتعزيز الخدمات.

وشدد رئيس الجمهورية خلال استقباله أمين بغداد علاء معن، على أهمية ظهور بغداد بالمستوى الذي يليق بإرثها وعمقها الحضاري والتاريخي والحفاظ على الفن المعماري العريق لشوارعها ومبانيها، والارتقاء بالخدمات المقدّمة لأهلها، وعدم ادخار الجهود لتطويرها بما ينسجم مع المكانة التي تستحقها العاصمة.

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