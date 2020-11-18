مصر تدين استهداف الخضراء وتدعو الأطراف للنأي بالعراق عن التجاذبات

2020/11/18 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت مصر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من الأشخاص، مستنكرة تلك المُمارسات العدوانية الآثمة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية، داعية جميع الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلي مصالحه الوطنية.

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