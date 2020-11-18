العراق في المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذا للإعدامات

2020/11/18 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واحتل العراق، العام الماضي، المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذا للإعدامات، اذ تضاعف عدد تلك الأحكام بين عامي الفين وثمانية عشر والفين وتسعة عشر.

ومنذ انتهاء العملية العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة داعش قبل ثلاث سنوات، أصدرت المحاكم العراقية أحكاما على عشرات الأفراد للاشتباه في انتمائهم إلى داعش في محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بالجائرة.

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