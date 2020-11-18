التخطيط : 12% من سكان العراق يقطنون العشوائيات

2020/11/18 | 18:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكدت وزارة التخطيط، الاربعاء، ان 12% من سكان العراق يقطنون العشوائيات، مبينة ان العاصمة بغداد تتصدر المحافظات بعدد الاحياء العشوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ /المعلومة/ إن “ما يقارب من ثلاثة ملايين و 450 الف نسمة من العراقيين يسكنون المناطق العشوائية من مجموع سكان العراق”.

واضاف ان “نسبة سكان المناطق العشوائية توازي نحو 12% من سكان العراق”، مشيرا الى ان “عدد المناطق العشوائية يصل الى 4 الاف منطقة عشوائية”.

واوضح الهنداوي ان “العاصمة بغداد هي الاعلى بعدد المناطق العشوائية وتصل الى 1000 منطقة عشوائية فيما تكون محافظة كربلاء هي الاقل بعدد الاحياء العشوائية والتي تصل الى نحو 98 حي عشوائي”.



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