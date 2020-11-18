الكاظمي يأمر بإعادة العمل بنظام البديل للوحدات والتشكيلات والقيادات كافة

2020/11/18 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أمراً بإعادة العمل بنظام البديل للوحدات والتشكيلات والقيادات كافة.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي, وإكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة, أمر بإعادة العمل بنظام البديل للوحدات والتشكيلات والقيادات كافة".

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