“امبرو” تصدر بياناً بشأن كرة الدوري العراقي الممتاز

2020/11/18 | 18:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اصدرت شركة “امبرو” البريطانية، بياناً بشان الكرة الخاصة بالدوري العراقي الممتاز “نيو طوبة”.

وذكرت الشركة في بيان تلقته / المعلومة/ إن “أمبرو تقدم نيو طوبة، كرة المباريات الرسمية للدوري العراقي الممتاز”.

واوضحت أن “الكرة تتميز بتصميم فريد من نوعه مستوحاة من الوان علم البلاد ورموز بلاد الرافدين القدماء تمثل الشمس والنجوم، هذه كرة لا مثيل لها”.

يذكر ان الكرة سيتم اعتمادها في مباريات الدوري العراقي الممتاز ابتداءً من هذا الموسم.



انتهى/ 25 لؤ

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