مؤشرات ’مقلقة’ للمخدرات في نينوى.. القبض على متاجرين وضبط آلاف الحبوب (صور)

2020/11/18 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية، الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا المخدرات وضبطت كمية منها بحوزتهم في محافظة نينوى.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، أعلنت عن تمكن مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط بحوزتهم ثمانية آلاف وثلاثمئة وأحدى وسبعين حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و(123) انبوبة مختلفة مع (6) زجاجات تحتوي على مادة تخدير".

وتابع، "، واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام القرار (39) وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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