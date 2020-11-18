2020/11/18 | 18:42 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 | 06:39 مساءً | عدد القراءات : 3

الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات

قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، إعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات في القوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب، إن "الكاظمي، وإكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة، أمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات".

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