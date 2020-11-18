العمل تهدد وزارات لم تعين 5% من ذوي الإعاقة على ملاكها باللجوء الى القضاء

2020/11/18 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاربعاء، توجه الوزارة الى القضاء واقامة دعاوى على وزارات الدولة ومؤسساتها التي لديها درجات وظيفية ولم تطبق النص القانوني الخاص بتعيين 5% من ذوي الإعاقة ضمن ملاكها.

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