الركابي يوجه بإعداد مقترح بشان الكفيل الضامن للمقترض واستمرار الدوام طيلة ايام الاسبوع

2020/11/18 | 18:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع المدرَّة للدخل ويوجِّـه باستمرار الدوام يومَي الجمعة والسبت لإكمال معاملات المقترضين

تـرأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي اجتماع مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وناقش المواضيع المتعلقة بتبسيط الاجراءات للمقترضين وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة ومتطلبات تعديل القوانين بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتطلعاتها لخدمة رعاياها.

ووجَّـه الوزير خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الموافق ١٨-١١-٢٠٢٠ باستمرار الدوام في قسم القروض ليومي الجمعة والسبت بغية اكمال انجاز معاملات المتقدمين للحصول على قرض من دون المرور ببعض الاليات المعقدة فضلا عن اعداد دراسة عن موضوع الكفيل الضامن للمقترض وتبسيط الاجراءات بهذا الخصوص كونه عائقا يقف امام المقترضين.

هذا وجرت خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض واعضاء مجلس ادارة الصندوق مناقشة المواضيع المتعلقة بالقروض الممنوحة في المدة السابقة والوجبة الـ(٢٨)

وتقديم مقترح قبول كفالة الزوجة الموظفة لزوجها المقترض وعدم مطالبة الكفيل بهوية الدائرة في حال عدم حصوله عليها فضلا عن مناقشة مذكرة القسم القانوني بخصوص حجز راتب الكفيل المتقاعد بنسبة ٥٠% وفق المادة ٣٣/ثالثاً-ب من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وليس كل الراتب

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