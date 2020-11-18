2020/11/18 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- اعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، في كانون الثاني المقبل.وحاول مانشستر سيتي ضم ميسي في الميركاتو الصيفي الأخير خلال أزمته مع ناديه، إلا أن برشلونة تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي والبالغ 700 مليون يورو.وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مانشستر سيتي يستعد للاستحواذ على خدمات ميسي المركز الخبري الوطني.

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