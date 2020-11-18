الكاظمي يوجه بإعادة العمل بنظام 'البديل'

2020/11/18 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإعادة العمل بنظام البديل لجميع الوحدات والتشكيلات والقيادات في الجيش.

وقال السكرتير الشخصي للكاظمي الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات".وأضاف البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، أن ذلك يأتي "إكراماً لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة".





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