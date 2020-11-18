السفارة الاميركية تعلق ببيان على قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ

2020/11/18 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت السفارة الاميركية في بغداد ، الاربعاء 18-11-2020، على استهداف المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها امس بقصف صاروخي حاول استهداف مقرها.

وقالت السفارة في بيان " تدين حكومة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس في بغداد وأسفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة مدنيين عراقيين آخرين.

واضافت : يستمر الخارجون عن القانون في زعزعة استقرار العراق ، وقتل المواطنين العراقيين ، وتهديد سيادة العراق.



ندعو حكومة العراق إلى اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية".

وامس الثلاثاء، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً أكد سقوط 7 صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء وأوقعت عدداً من الضحايا.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالإعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".واضافت أن "ما شهدته العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب،".وتابعت أن "اجهزتنا الامنية والاستخبارية، قد شرعت بإجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

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