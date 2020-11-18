2020/11/18 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تنشر نص الإتفاق الموقّع في 25 تشرين الأول تقاسم الأوقاف يثير عاصفة من الإعتراضات ومواقف الرفض بغداد – الزمان افتى المجمع الفقهي العراقي بحرمة الاتفاق المشترك لحسم املاك وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الملغاة، وقال المجمع في بيان امس انه (يفتي بحرمة الاتفاق لما فيه من تلاعب والتحكم بأوقاف محبوسة لله تعالى ومقيدة بشرط واقفها) […]

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