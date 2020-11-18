وزيرة الهجرة تبحث مع فؤاد حسين آلية العودة الطوعية للعراقيين في المهجر

2020/11/18 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف العراقيين في المهجر. وذكر بيان لوزارة الهجرة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزيرة بحثت مع وزير الخارجية فؤاد حسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، إضافة إلى بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخص العراقيين في بلدان …

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