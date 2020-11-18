توزيع الإصابات وحالات الشفاء الجديدة على مناطق الرصافة

2020/11/18 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 307 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي”: 161 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الاستقلال 17 حالة قطاع الاعظمية …

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