وفاة احد العاملين في كهرباء ميسان اثر صعقة كهربائية

2020/11/18 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / توفي عامل في توزيع كهرباء ميسان اثر صعقة كهربائية اثناء العمل .وقال مصدر امني :" ان العامل المنسوب الى مركز صيانة و جباية المجر الكبير ، توفي اثر صعقة كهربائية تعرض لها اثناء العمل "./انتهى

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