مقتل واصابة ثمانية اشخاص بحادث مروري في بابل

2020/11/18 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ قتل واصيب ثمانية اشخاص في حادث مروري جنوب الحلة ، مركز محافظة بابل ، مساء اليوم .وقال مصدر في شرطة بابل" ان عجلة ، كان يستقلها ثمانية اشخاص ، انقلبت على حافة الطريق الرابط بين ناحيتي الشوملي والحمزة الغربي ، بعد ان فقد السائق السيطرة عليها ".واضاف :" ان الحادث ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص ، بينهم امرأة ، واصابة خمسة آخرين"./ انتهى

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