كتلة الاتحاد الوطني تعزي برحيل محافظ اربيل

2020/11/18 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، برقية تعزية ومواساة برحيل محافظ اربيل فرست صوفي.

وقالت الدكتور جوان احسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، في برقية جاء فيها: ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الدكتور فرست صوفي محافظ اربيل ، والذي توفي بعد صراع كبير مع فايروس كورونا.

كان الدكتور فرست صوفي شخصية وفية ومخلصة، حريص بشكل دائم على وحدة الصف والوئام والاخوة، وعلى الرغم من المدة القصيرة التي شغل فيها منصب محافظ اربيل وبالرغم من الازمة المالية، فأنه قدم الخدمة للمحافظة وكان له الدور والأثر الواضحين.

وبهذه المناسبة الحزينة، ابعث التعازي والمواساة الى عائلة وذوي الراحل والمواطنين في اربيل الحبيبة، وابتهل من الباري عز وجل ان تكون هذه اخر احزان عائلة الراحل وان يلهم اعزائه الصبر والسلوان وان يسكن الفقيد في جنانه.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الدكتور جوان احسان فوزی

PUKmedia ترجمة‌

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