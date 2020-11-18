2020/11/18 | 18:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الايثار في مسيرة الاتحاد و ثورته المتجددة

نستذكر هذا الاسبوع يوم الشهيد الاتحادي، يوم شهداء الثورة الكردستانية الجديدة بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.

يوم الحادي و العشرين من تشرين الثاني من كل عام هو يوم تجديد الوفاء الرفاقي والعهد الوطني لذكرى شهداء الحركة التحررية الكردستانية متمثلا بالمسيرة الاستشهادية لبيشمركة و فصائل الاتحاد عبر مارثون نضالي يمتد على اكثر من اربعة عقود في جبال كردستان و في مواقع النشاط التنظيمي على مستوى العراق كله .

حدد هذا اليوم تحية لذكرى استشهاد ثلاثي الصمود والتضحية ممثلا بالشهداء الرواد من قادة عصبة شغيلة كردستان ، الفصيل الاقوى و الابهى داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني .



حيث صعد هؤلاء الايطال على اعواد الشانق وهم يرددون هتافات المقاومة والتحدي النضالي بعبارات (كەم ژیان‌و كەڵ ژیان) التي دخلت تاريخ أدب مقاومة السجون بما معناه في التراث العربي : (عش عزيزا او مت وانت كريم ).



مدشنا بذلك انعطافة نوعية في اساليب النضال الثوري المتجدد التي عرف وتميز بها الاتحاد.



حزب الشهداء حق بحق.

و في تقويم الثورةً الجديدة أيام و محطات اخرى ايضا في مضمار الاستشهاد والتضحية فلا نجد يوم من هذا التاريخ الثري دون ان يكون مخضبا بدماء الشهداء ، و ليس هناك من قصبة او مدينة في الخارطة الكردستانية موقع او فصل لموقعة و واقعة كربلاء للتباري اللجهادي بين مناضلي الاتحاد الوطني الكردستاني وبين جيش الفاشية البعثية دون ان يكون مدغما بشهادة حمراء من فدائي الحرية وأبطال الانصار المتسلحين بأفكار مدرسة مام جلال الرحبة والغنية لجهة النضال من اجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية لكردستان كما للعراق المستقبلي بعد اسقاط الشوفينية البعثية.



وقد تكلل هذا النضال المبارك بدحر النظام الدكتاتوري تحقيقا لارادة الثوار وعهد الشهداء.

و في متن هذه الموسوعة النضالية الثورية صولات وجولات لشهداء من كل صنف مزهر و من كل لون زاهي .



شهداء في خنادق تسطير ملاحم الانصار ، شهداء في الحراك التنظيمي ايام النضال السري وايام التظاهرات الجماهيرية المخترقة لجدار الصمت والترهيب الدكتاتوري الجاثم على صدور الشعب .



شهداء من البيشمركة المحترفين في جبال كردستان من قادة وامري الفصائل في المواقع المتقدمة من الجهد القتالي.



وشهداء من المدنيين نساء و رجال لبو نداء الوطن و شاركو في لحظة الانتفاضة المباركة في عام ١٩٩١ وفي محطة عملية تحرير العراق عام ٢٠٠٣ بل و حتى في الهبة الوطنية العظيمة ضد الارهاب و لدحر فلول الردة الداعشية عام ٢٠١٤

وصحيح ان كل حزب بما لديهم فرحون الا ان الاشادة بنضالات الاتحاد الوطني وشهدائه في معرض الانحناء لقامة الشهداء لايدخل في باب الاطراء الحزبي على احقيتنا في ذلك ، فالاتحاد الوطني الكردستاني كان ولايزال يمثل تيارا عريضا للثورة التقدمية و جبهة وطنية و قومية في نضال شعبنا وفي الصف الامامي للديمقراطية و العدالة في العراق كله ، لذا فان استذكار يوم الشهيد الاتحادي هو استذكار وطنية و شعبي للنضال السياسي و الثوري في كردستان يتعدى الاحتفاظ الحزبي الى معنى التضحية والايثار الاوسع من حيث المعنى التراكمي للجهد التحرري والديمقراطي على طريق الخلاص الوطني.

فتحية لهذ اليوم الكردستاني المشهود.



وتحية لذكرى شهداء هذا الركب المخضب بالدم و المستمر الى هذا اليوم و الى ان تتحقق اهداف مسيرة حق تقرير المصير ، الشعار الاثير للحركة الوطنية الكردستانية.

PUKmedia ستران عبدالله * عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني

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