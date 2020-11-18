قوات الامن الايرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال زعيم جيش العدل المعارض

2020/11/18 | 18:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشف الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، الأربعاء، عن أن قوات الأمن هي من نفذت عملية اغتيال زعيم تنظيم جيش البلوشي المعارض، عمر شاهوزهي، الملقب بـالملا عمر البلوشي.

وكتب شمخاني في حسابه الرسمي على تويتر: لا يوجد ملاذ آمن غير قابل للاختراق يمكن للمجرمين والمسي...

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