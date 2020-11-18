2020/11/18 | 18:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

امر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء ،بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، اكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة ، امر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).