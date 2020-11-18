2020/11/18 | 19:00 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية والاجنبية من البلاد لا يمثلا طائفة واحدة فقط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قرار اخراج الامريكان لا يمثل طائفة واحدة فقط
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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