نائب: قرار اخراج الامريكان لا يمثل طائفة واحدة فقط

2020/11/18 | 19:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية والاجنبية من البلاد لا يمثلا طائفة واحدة فقط.

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