1250 فندقا متوقفا عن العمل في كربلاء.. ورابطة الفنادق تطالب الحكومة بانقاذ قطاع السياحة

2020/11/18 | 19:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

اكدت رابطة الفنادق في كربلاء، الأربعاء، ان 1250 فندقا يعمل فيها ما بين الـ30 الف الى 35 الف عامل توقفت عن العمل بسبب التظاهرات وجائحة كورونا.

وقال مدير اعلام الرابطة حيدر الطيار لـ /المعلومة/ إن “كربلاء تضم 765 فندقا سياحيا ومع اضافة الفنادق الشعبية لها يصبح العدد 1250 فندقا، يعمل فيها من 30 الى 35 الف عامل”.

وأشار الى أن “كل فندق يضم من 50 الى 60 عاملا واقلها 15 عاملا، وهي تعاني منذ سنتين تدهورت اوضاعها بشكل كبير بعد انطلاق التظاهرات في تشرين من العام 2019 ومن ثم جائحة كورونا”.

واضاف الطيار ان “اصحاب الفنادق وهذا العدد الكبير من العمال اصبحوا عاطلين عن العمل، في ظل غياب واضح للدور الحكومي لانقاذ هذا القطاع او دعمه او مساندته، ولا زالت الضرائب وجباية الكهرباء واجور البلدية سارية على الفنادق رغم توقفها”.



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