الوكالة الامريكية تنجز مشروع (من اجل التعافي) نفذته المنظمة الايزيدية للتوثيق في ناحية سنوني

2020/11/18 | 19:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم ضمن برنامج “التعافي” قامت المنظمة الايزيدية للتوثيق بتنفيذ مشروع (من اجل التعافي) بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الــ USAID والذي شمل دعم دائرة الاحوال المدنية في ناحية سنوني شمال قضاء شنكال.المشروع عبارة عن شقين، الاول تأهيل وتأثيث دائرة الاحوال الشخصية لكل من ناحية الشمال وناحية القحطانية، والثاني فريق من …

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