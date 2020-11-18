العمل تتجه لمقاضاة وزارات لم تطبق قانون تعيين 5% من ذوي الإعاقة

2020/11/18 | 19:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عزمها اللجوء إلى القضاء بشأن وزارات الدولة ومؤسساتها التي لم تطبق القانون بتعيين 5% من ذوي الإعاقة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحرار الزلزالي في بيان تقلى "ناس" نسخة منه"، (18 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يؤكد على أهمية الإسراع في إنجاز قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لإنصاف هذه الشريحة في المجتمع".

وأضاف، أن "الوزارة رفضت مقترح فصل ذوي الإعاقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها ستمضي في تشريع قانون جديد يخدم الفئتين وبالامتيازات ذاتها".

وتابع، أن "الوزارة ستلجأ إلى القضاء وإقامة دعاوى تجاه وزارات الدولة ومؤسساتها التي لديها درجات وظيفية ولم تطبق النص القانوني الخاص بتعيين 5 % من ذوي الإعاقة ضمن ملاكها".

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