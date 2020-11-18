العراق يحقق اكثر من ترليون و30 مليار دينار كواردات للمنافذ الحدودية

2020/11/18 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، انها حققت أكثر من ترليون دينار إيرادات ضريبية وكمركية وامانات منذ بداية العام الحالي لغاية ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٠.

وقال المكتب الاعلامي للهيأة في بيان انه “بالرغم من غلق المنافذ الحدودية الشرقية مع ايران لمدة(٦ أشهر) واستأنف العمل بعد الغلق وعملت المنافذ بواقع يومين في الاسبوع مع تصفير كامل للرسوم الكمركية للمواد الغذائية كافة والصحية والمستلزمات الطبية والمعقمات ومفردات البطاقة التموينية فضلا عن الإعفاءات الكمركية وكذلك انتشار جائحة كورونا وغلق المطارات لنفس الفترة المذكورة وغلق منفذي سفوان وميناء المعقل مع دولة الكويت ولغاية اليوم والذي يعد من اهم المنافذ من حيث قيمة الايرادات الا ان الهيئة العامة للكمارك وهيئة الضرائب حققوا عن ممارسة عملهم وبالتعاون المشترك مع المنافذ الحدودية ايرادات بلغت (١،٠٣٣،٠١٧،٤٧٩،١٢٣) تريليون وثلاثة وثلاثون مليار وسبعة عشر مليون واربعمائة وتسعة وسبعون الف ومئة وثلاثة وعشرون دينار عراقي موزعة ما بين إيرادات كمركية وامانات وضريبية وتاتي هذه الارقام حصيله للدور الرقابي لهيأة المنافذ الحدودية ايضا مع كافه الدوائر العاملة في ظل ظروف قاهرة الا وهي تفشي جائحة كورونا وتراجع عمليات التبادل التجاري”.

واضاف ان “هيأة المنافذ الحدودية تؤكد زيادة الإيرادات الكمركية والامانات والضريبية للموانىء البحرية في (ام قصر وخور الزبير وابو فلوس) ومنفذي طريبيل والقائم للفترة من ٢٠٢٠/٦/١ ولغايه ٢٠٢٠/١٠/٣١ عند مقارنتها لنفس الفترة من العام ٢٠١٩ (بعد استلام دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لمهامه بادارته للحكومة ) بلغ الإيرادات الكمركية للمنافذ المذكورة في الفترة اعلاه للعام ٢٠٢٠ (٣٢٠،٥٢١،٤٣٤،٠٠٠) مليار دينار بينما في العام ٢٠١٩ (٢٧٣،٥٩٦،٠٢٧،٣٦١) مليار دينار بفارق زيادة في عام ٢٠٢٠ (٤٦،٩٢٧،٤٠٦،٦٣٩) مليار دينار عراقي”، مبينا ان “الإيرادات الضريبية فقد بلغت في عام ٢٠٢٠ لنفس الفترة والمنافذ اعلاه(٩٢،٤٣١،٩٥٩،٠٠٠) مليار دينار في حين كانت في عام ٢٠١٩ (٥٥،٨٠٩،٦٢٣،٠٠٠) مليار دينار بفارق زيادة في عام ٢٠٢٠ (٣٦،٦٢٢،٣٣٦،٠٠٠) مليار دينار عراقي، حيث ان الامانات التي تم جبايتها لنفس المنافذ للفترة اعلاه في العام ٢٠٢٠ فقد بلغت (٨٥،٨٥٣،٣٨٤،٠٠٠) دينار عراقي بينما في العام ٢٠١٩ كانت(٥٦،١١٥،٥٥٦،٠٠٠) دينار عراقي بفارق زيادة بالعام ٢٠٢٠ (٢٩،٧٣٧،٨٢٨،٠٠٠) مليار دينار عراقي”.

وتابع انه “بالمجمل بلغت الايرادات الكمركية والامانات والضريبية للفترة اعلاه والمنافذ المذكورة للعام ٢٠٢٠ (٤٩٨،٨٠٦،٧٧٧،٠٠٠) مليار دينار اما لنفس الفترة والمنافذ للعام ٢٠١٩ (٣٨٥،٥١٩،٢٠٦،٣٦١) بواقع زيادة في العام ٢٠٢٠ (١١٣،٢٨٧،٥٧٠،٦٣٩) مليار دينار عراقي في حين غلقت المنافذ الشرقيه لمدة ٦ اشهر وبعدها استأنف التبادل بواقع يومين في الاسبوع اما منفذ سفوان مع الكويت فأنه مغلق لغايه الان”، موضحا انه “من ضمن نشاطاتها ضبطت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة فيها من مراكز كمركية واجهزة امنية للعام٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٠/١١/١٤ بلغت ٢٦٩٥ مخالفة اندرجت تحت عناوين ابرزها تزوير للوثائق المتعلقة بالمعاملات الكمركية وتنفيذ القاء قبض بحق مطلوبين للقضاء واحالة مخالفات كمركيه الى القضاء وعمليات اتلاف وكذلك مخالفات ضبطت بعد تدقيق الوثائق من مقر الهيأة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق اكثر من ترليون و30 مليار دينار كواردات للمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق اكثر من ترليون و30 مليار دينار كواردات للمنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).