القبض على شخصين في ميسان اقدما على قتل مواطن من محافظة ميسان بعد استدراجه وسرقة امواله

2020/11/18 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت شرطة محافظة ميسان القبض على شخصين قاما بتنفيذ جريمة قتل بعد إستدراج المجنى عليهِ من محافظة ذي قار وسرقة نقوده التي تقدر باكثر من ٥ آلاف دولار".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه بعد جمع معلومات عن مكان وجود شخصين قاما بتنفيذ جريمة قتل وسرقة مبلغ يقدر بإكثر من ٥ آلاف دولار كانت بحوزة المجنى عليه بعد استدراجه من محافظة (ذي قار) إلى محافظة ميسان منطقة (حي المعلمين) كونه يعمل ببيع وشراء العملة الصعبة ، القت مفارز شعبة مكافحة إجرام البلدة بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في محافظة ميسان القبض عليهما".واضاف المصدر انه بعد التحقيق معهما إعترفا فعلياً بتنفيذ عملية القتل ، ./انتهى

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