نادي الشرطة يكشف عن شعاره الجديد

2020/11/18 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاربعاء، عن شعاره الجديد والذي سيتم اعتماده على صدور جميع فرقه ابتداءً من الموسم الحالي.

واعلن الشرطة عن الشعار خلال احتفاله بمرور 88 سنة على تأسيس النادي.

ويتألف الشعار من ثلاثة الوان الاخضر والبنفسجي والاحمر كما يضم رمز القيثارة بالاضافة الى الكرة والنجمة.

يشار الى ان نادي الشرطة تأسس عام 1932.

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