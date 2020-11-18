تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا في العالم

2020/11/18 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهر إحصاء لوكالة “رويترز”، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة، يوم أمس الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي في الوفيات جراء كورونا، شهده العالم حتى الآن.

وبلغ الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، 10733حالة، في الرابع من نوفمبر الجاري، وفقا لإحصاء “رويترز”.

جدير بالذكر، أن الحكومات اضطرت إلى فرض قيود جديدة، تشمل حظر تجول محلي، وإغلاق المتاجر غير الأساسية، وتقييد الحركة، متعرضة بذلك إلى موجة جديدة من فقدان الوظائف، وخروج الشركات من السوق.

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