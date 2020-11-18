مسؤول مكتب العلاقات يجتمع مع مسؤولي البوردات واعضاء المكتب

2020/11/18 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الاربعاء 18/11/2020 في اربيل اجتماعا مع مسؤولي بوردات واعضاء مكتب العلاقات.

وفي مستهل الاجتماع هنأ مسؤول مكتب العلاقات اعضاء المكتب نظراً لنجاحهم في انتخابات مؤتمر مكتب العلاقات، متمنياً لهم التوفيق في اداء مسؤولياتهم التي دعا الى النهوض بها بروحية، واشار في حديثه الى ان الكوادر التي لم يحالفهم الحظ في انتخابات المكاتب هم رفاق لنا وسنعمل على الاستفادة من طاقاتهم وامكاناتهم الحزبية والمهنية، في مختلف المجالات.

بعدها قدم مسؤول مكتب العلاقات توضيحاً مسهباً حول رؤية وسياسة وموقف الاتحاد الوطني الكوردستاني تجاه الية معالجة المشاكل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ومسألة اللامركزية والحكم الرشيد لتأمين حياة المواطنين وقوتهم اليومي.

وفي جانب اخر من الاجتماع سلط مسؤول مكتب العلاقات الضوء على برنامج عمل مكتب العلاقات، وضرورة العمل على الارتقاء بعلاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني وتمتينه توسيع العلاقات مع مختلف القوى والاحزاب السياسية.

وفي ختام الاجتماع قدم مسؤول مكتب العلاقات اوامر مباشرة اعضاء المكتب، مقدماَ لهم التهاني متمنيا لهم النجاح والتوفيق في اعبائهم الجديد.

PUKmedia

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