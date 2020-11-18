الزاملي يكشف : دول تقف وراء تفشي المخدرات وعلى الحكومة مواجهة التجار بالقوة

2020/11/18 | 19:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي عن وقوف دول وراء تفش المخدرات في عموم مناطق البلاد ، داعياً إلى الحكومة إلى ملاحقة التجار ومواجهتهم بقوة.

وقال الزاملي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، شهدت تجارة المخدرات انتعاشاً في الأسوق المحلية وقد اتجهت بوصلة التجار إلى المحافظات الغربية والشمالية بعد أن كان تركيزهم على مناطق التي تضم شرائح فقيرة في الوسط والجنوب.

وأضاف الزاملي : وقد تأشر قيام بعض تجار المخدرات بيع هذه المادة الخطيرة بأسعار زهيدة وذلك لإيقاع أكبر عدد من الشباب في مستنقع هذه الآفة الهدامة وتحقيق أوسع انتشار لرقعة تعاطي المخدرات والتجارة بها.

الزاملي أوضح : إن هنالك دولاً وجهات خارجية تقف وراء تفشيها وزيادة أعداد التجار الكبار والصغار المتعاملين بها فضلاً عن المتعاطين لتهديم القيم الاجتماعية وزج المجتمع في دوامة المشكلات الكارثية التي تسببها هذه المادة.

ودعا القيادي في التيار الصدري القائد العام للقوات المسلحة إلى التعامل بقوة مع المتاجرين بها وتوجيه ضربات موجعة لهم وتجفيف منابع هذه المادة والعمل على توعية المواطنين من خطرها وفتح مراكز لإعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين.

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