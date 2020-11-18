أردوغان ..وأذربيجان وقبرص

2020/11/18 | 19:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

خيرالله خيرالله

سجّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقاطا في أذربيجان التي ألحقت هزيمة نكراء بأرمينيا التي راهنت طويلا على استقلال إقليم ناغورني قره باغ الواقع ضمن الأراضي الأذرية.



في الواقع، أعلن إقليم ناغورني قره باغ، حيث توجد أكثرية أرمنيّة، استقلاله عن أذربيجان في العام 1991 في مرح...

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