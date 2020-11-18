زمن موناليزا الحزينة: الخاتمة - دلور ميقري

2020/11/18 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري ماتَ جمّو في بلد الإغتراب، السويد، الذي استقر فيه قبل ذلك بثمانية أعوام.



كان قد أقتربَ من سنّ التسعين، ولم يكن يعاني من أيّ مرض غيرَ الزهايمر.



ووري الثرى، ثمة في مقبرة للمسلمين، كون أمرأته وأكثر أولاده يعيشون في بلد الإغتراب.



عاشَ معظم سني عُمره في القرن العشرين، فيما الأعوام الأربعة الأخيرة شهدها القرنُ الجديد؛ وكان عندئذٍ قد توغلَ في مجاهل الخَرَف.



في خلال فترة وجوده في الخارج، سافرَ مرة واحدة إ ......





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