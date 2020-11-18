2020/11/18 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يحاولون إثارة الفتنة بين شعبي أذربيجان وأرمينيا.

ونقل المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية عن نارشكين، قوله: “تحاول الدول الرئيسية في الناتو إخفاء انزعاجها من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمشاركة نشطة من روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.



والولايات المتحدة وحلفاؤها منزعجون من توقف الحرب بوساطة موسكو.



بعد كل هذا، في الواقع ،”أبطل” سنوات عملهم الطويلة”.

وأضاف: “لا واشنطن ولا “أوروبا الموحدة” تريدان تحمل ميزان القوى القائم في المنطقة.



ومن أجل”تفكيكه”، لم يفكروا في أي شيء أفضل من محاولة إثارة الفتنة مرة أخرى بين شعبي أذربيجان وأرمينيا”.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها يثيرون الفتنة بين الشعبين الأرميني والأذربيجاني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها يثيرون الفتنة بين الشعبين الأرميني والأذربيجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).