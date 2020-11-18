ولاية ويسكونسن لترامب: اذا اردت اعادة فرز الاصوات في الولاية فعليك دفع ثمانية ملايين دولار فورا

2020/11/18 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

طالبت ولاية ويسكونسن التي خسر فيها ترامب الانتخابات بفارق ضئيل عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بان يدفع ثمانية ملايين دولار اذا اراد اعادة فرز الاصوات مجددا رغم ان عملية اعادة الفرز لن تغير شيئا من النتيجة .

وذكرت صحيفة ميلوكي جورنال الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ والتي تصدر في ولاية ويسكونسن قولها إن ” الولاية ليس لديها وقت لترامب او محاميه الابله والذين يتقاضون رواتبهم مسبقا من مراكز التسوق ، وليس لدينا المجال لسماع هرائه او مزاعمه بالتزوير في الانتخابات ولذا فاننا نبلغ الرئيس انه يمكنك اعادة فرز الاصوات ، لكنك سوف تدفع ثمن ذلك ثمانية ملايين دولار ويجب ان تدفع مقدما لاننا سمعنا عن كيفية تعاملك من الديون”.

واضاف التقرير أنه ” سيكون امام ترامب حتى الاربعاء القادم ليقرر ما إذا كان يريد دفع الأموال لإعادة الفرز ، وهو ما لن يغير شيئًا”، مبينا أن ” ترامب اذا اضطر للانفاق من امواله الخاصة فلن يفعل ذلك.



إنه يعلم أن كل هذا هراء ، ومطالبة الرئيس بإنفاق أمواله هو أمر يعتبر من باب الضغط عليه للكف عن التحايل “.

وتابع أن ” ترامب سيحاول اخذ الاموال من حملة ” مولني” الانتخابية التي تجمع التبرعات لحملته وهو يعرف انه سيأخذ تلك الاموال لحساباته الخاصة لتمويل اسلوب حياته خارج البيت الابيض ليخرج لنا بشخصية تحاول الترشح للرئاسة عام 2024 “.

واشارت الى أن ” مزاعم ترامب بوجود معركة لفرز الاصوات مجددا لاجود لها لأنه لا يوجد أحد يقاتل ضده ، لذلك يمكنه استخدام كل أموال جمع التبرعات التي حصل عليها لمحاولة العثور على أصوات غير موجودة أو يمكنه سداد الديون التي تراكمت عليه بالفعل”. انتهى/ 25 ض

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