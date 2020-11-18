2020/11/18 | 19:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاربعاء، انه يؤيد اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما اشار الى انه يتطلع الى اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية.وقال المتحدث عضو الائتلاف والمتحدث باسمه احمد الوندي في تصريح صحفي، ان”ائتلاف النصر اليوم مع اقالة الحلبوسي وتعيين بديلا عنه يتسم بالحيادية الغائبة حاليا من قبل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يعلن تأييده لإقالة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يعلن تأييده لإقالة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).