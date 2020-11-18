المالية النيابية تطرح خارطة طريق بشأن ازدواج الرواتب.. وتدعو لإرسال موازنة 2021

2020/11/18 | 19:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الحكومة، بالإسراع في إرسال موازنة العام المقبل إلى البرلمان، فيما دعا إلى اعتماد البصمة الإلكترونية لموظفي الدولة بشأن استلام الرواتب.



وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إن "على الحكومة العمل على إرسال موازنة تعبّر عن الواقع المالي والاقتصادي للبلد دون معرقلات لضمان اقرارها السريع".

واضاف، "لانريد ان نحمّل المواطن أعباء تأخير اقرار الموازنة"، مشددا على "جاهزية البرلمان وبجلسات مكثفة لقراءتها ونقاشها واقرارها".

وتابع، "وندعو الحكومة إلى الالتزام بفقرات قانون الاقتراض المقر من قبل البرلمان دون تأخير"، مبينا "نحمل أي جهة حكومية التبعات القانونية لذلك".

واكد الجبوري وفقا للبيان، على "اهمية اعتماد البصمة الالكترونية لموظفي الدولة باستلام الرواتب والمنح لمنع ازدواج ذلك وتطبيقا لهذه الفقرة كما وردت في قانون الاقتراض".

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