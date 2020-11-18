طائرة أسود الرافدين تحط في بغداد

2020/11/18 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

وصلت طائرة المنتخب الوطني بكرة القدم، الى مطار بغداد الدولي قبل قليل، قادمة من دولة الامارات.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد لـ /المعلومة/ إن “وفد المنتخب الوطني بكرة القدم وصل قبل قليل الى مطار بغداد الدولي بعد اختتام معسكر دبي”

واوضح ان “الوفد تخلف عنه المدرب المساعد اليتش والمدافع احمد ابراهيم والحارس جلال حسن، بسبب خضوعهم للحجر الصحي في الامارات لاصابتهم بفيروس كورونا”.

يذكر ان المنتخب الوطني خاض مباراتين في معسكر دبي امام الاردن واوزباكستان.



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