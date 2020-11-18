العراق.. الحصيلة تفوق 526 ألف إصابة بالفيروس الفتاك

2020/11/18 | 19:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة وفاة العشرات خلال 24 ساعة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 526 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2300 إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من 2300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2349 إصابة، و43 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2151 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 60 ألف شخص، 359 منهم تحت العناية المركزة.

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