2020/11/18 | 19:44 - المصدر: عين العراق

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رفض برلماني لقانون العنف الأسري: فقراته دخيلة على المجتمع العراقي

أكد النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، وجود رفض برلماني كبير لقانون العنف الأسري، بصيغته الحالية في البرلمان.

وقال الفتلاوي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك رفض برلماني كبير من نواب من قوى سياسية مختلفة بخصوص قانون العنف الأسري، بصيغته الحالية في البرلمان، فبعض فقرات القانون فيما قضايا دخيلة على المجتمع العراقي".

وبين ان "القانون بصيغة الحالية، لا يمكن تمريره، فهو بحاجة الى تعديلات وحذف فقرات كثيرة، ولهذا يحتاج البرلمان العراقي وقت طويل، حتى ينجز قانون للعنف الاسري، وفق تقاليد واحكام المجتمع العراقي، ولا احكام دخيلة قد تفكك الاسرة العراقية".

واكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ان قانون العنف الاسري يمثل احدى أدوات الحرب الناعمة لتدمير البنية الأخلاقية للمجتمع العراقي

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