المالية النيابية: البرلمان جاهز لقراءة وإقرار موازنة 2021 بجلسات مكثفة

2020/11/18 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، الحكومة بسرعة إرسال موازنة العام المقبل للبرلمان من أجل إقرارها قبل نهاية العام الحالي.

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