الأمير فيصل بن خالد: افتتاح المنفذ يمثل عهدا جديدا من العلاقات

2020/11/18 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية السعودية، أكد أن افتتاح منفذ عرعر يمثل عهدا جديدا للعلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد.

وتطلع أمير المنطقة الحدودية خلال فعاليات افتتاح المنفذ بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، تطلع إلى أن يكون المنفذ رافدا للتعاون التجاري بين البلدين، مشيدًا بجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي أن افتتاح المنفذ سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية وصولا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

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