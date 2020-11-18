نائب يدعو وزارة النفط للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم الوارادات

2020/11/18 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعا النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الاربعاء، وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم الوارادات.

وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “وزارة النفط ملزمة بالتعامل مع اقليم كردستان وفق منظار واحد لجميع المحافظات للحصول على ايرادات النفط”، لافتا الى ان “الوزارة عليها ان تضع ايراد الاقليم على محمل الجد لمنع تمادي المحافظات الاخرى على استحقاق الاخريات”.

واضاف ان “الصمت على عدم استلام ايرادات نفط الاقليم سيجعل من المحافظات الاخرى المنتجة تمتنع عن تسليم ايراداتها مما يجعل الوضع اصعب خلال الفترة المقبلة”، مطالبا “وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم الوارادات من خلال الاحتكام للدستور”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي ، السبت الماضي، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاطمي بمنح اقليم كردستان ترليونين دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.



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