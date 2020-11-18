لقاح كورونا.. ماذا يعني أن يكون فعالا بنسبة 95 في المئة؟

2020/11/18 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سباق المختبرات وشركات الأدوية لإيجاد لقاحات فعالة وآمنة ضد فيروس كورونا المستجد، أعلنت فايزر وبيونتك وموديرنا أن لقاحاتهم أثبتت فعاليتها 95 في المئة ضد فيروس كورونا المستجد.

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