المالية النيابية تطالب الحكومة بسرعة ارسال موازنة العام المقبل للبرلمان

2020/11/18 | 19:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

طالب عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، الأربعاء، الحكومة بسرعة ارسال موازنة العام المقبل للبرلمان من اجل اقرارها قبل نهاية العام الحالي.

وقال الجبوري في بيان تلقته /المعلومة/ إن “على الحكومة العمل على ارسال موازنة تعبر عن الواقع المالي والاقتصادي للبلد دون معرقلات لضمان اقرارها السريع.”

واضاف “لانريد ان نحمل المواطن اعباء تاخير اقرار الموازنة”، مشددا على “جاهزية البرلمان وبجلسات مكثفة لقراءتها ونقاشها واقرارها .”

ودعا الحكومة الى “الالتزام بفقرات قانون الاقتراض المقر من قبل البرلمان دون تأخير”، محملا اي جهة حكومية “التبعات القانونية لذلك.”

واكد الجبوري على “اهمية اعتماد البصمة الالكترونية لموظفي الدولة باستلام الرواتب والمنح لمنع ازدواج ذلك وتطبيقا لهذه الفقرة كما وردت في قانون الاقتراض”.



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