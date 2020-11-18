رواتب الموظفين في 2021.. خبير يقترح 3 حلول لضمان عدم تأخر الصرف

2020/11/18 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةكشف الخبير في الشأن الاقتصادي ماجد الصوري، الاربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، عن حجم قروض العراق الداخلية والخارجية، فيما تحدث عن الحل الوحيد من اجل اقرار موازنة 2021.وقال الصوري في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الوضع الحالي اذا استمر على حاله فلن يتم اقرار موزانة 2021 وذلك لوجود زيادة بالنفقات وليس انخفاضاً وبدون تخفيض النفقات لا يمكن التصويت على الموازنة ولا الاستمرار بالاقتراض وبيع املاك الدولة والامور اصبحت صعبة جداً".وأشار الى أن "قروض العراق الداخلية بلغت ٦٥ تريليون دينار والخارجية وصلت الى 27 مليار دولار".وأضاف، أن "الحل الوحيد والامثل لتمرير موازنة 2021 هو زيادة الايرادات عن طريق تقليل النفقات وتخفيض الرواتب والمخصصات للدرجات العليا بالاضافة الى تنويع الاقتصاد ويجب حل مشكلة الكهرباء وضبط المنافذ الحدودية".وتابع أن "الحكومة اتخذت خلال 5 دقائق قراراً بدون الرجوع الى البرلمان فيما يتعلق بالمخصصات غير القانونية والغائها سيوفر اكثر من 14 ترليون دينار عراقي بالاضافة الى الامتيازات وكذلك القضاء على الفضائيين في مؤسسات الدولة البالغة رواتبهم اكثر من 12 ترليون دينار خلال 3 اشهر اذا كانت هناك اردة حقيقية لحل مشكلة العراق".

ويوم امس ، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البرلمان إلى عدم تأخير تمرير موازنة 2021 بعد ارسالها من الحكومة قريباً لضمان عدم تاخير صرف رواتب كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق طالبت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، الحكومة بالإسراع في تقديم موازنة 2021 إلى مجلس النواب.

وقالت اللجنة في وثيقة تلقتها (بغداد اليوم): "نشير لقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل - المادة (11) والتي نصت على (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة)".

وأضافت، أنه "لمرور أكثر من شهر على الموعد المحدد، نرجو الاسراع بارسال مشروع قانون موازنة 2021 لغرض الاسراع بتشريعه".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تعهد في وقت سابق، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى مجلس النواب الشهر الجاري.

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