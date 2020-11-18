رواتب الموظفين في 2021.. خبير يقترح 3 حلول لضمان عدم تأخر الصرف

ويوم امس ، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البرلمان إلى عدم تأخير تمرير موازنة 2021 بعد ارسالها من الحكومة قريباً لضمان عدم تاخير صرف رواتب كانون الثاني المقبل.
وفي وقت سابق طالبت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، الحكومة بالإسراع في تقديم موازنة 2021 إلى مجلس النواب.
وقالت اللجنة في وثيقة تلقتها (بغداد اليوم): "نشير لقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل - المادة (11) والتي نصت على (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة)".
وأضافت، أنه "لمرور أكثر من شهر على الموعد المحدد، نرجو الاسراع بارسال مشروع قانون موازنة 2021 لغرض الاسراع بتشريعه".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تعهد في وقت سابق، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى مجلس النواب الشهر الجاري.
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