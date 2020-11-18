بعد أوامر الكاظمي.. برقية عاجلة من وزارة الدفاع بشأن العودة لنظام البديل

2020/11/18 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، الاربعاء، برقية عاجلة بشأن العودة لنظام البديل، بعد أوامر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

ونصت البرقية الصادرة من الدفاع وموجهة الى جميع الوحدات والتشكيلات، على أنه "بعد المتابعة المستمرة لوزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حصلت موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على العمل بنظام البديل".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، الاربعاء، بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات في الجيش العراقي.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في تغريدة له، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات".

وأضاف، أن "القرار جاء اكراماً لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة".

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