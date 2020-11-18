مفوضية حقوق الانسان :اصابة اكثر من 1200 نزيل وحارس بفيروس كورونا في السجون

2020/11/18 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الفتلاوي اصابة اكثر من 1200 نزيل وحارس بفيروس كورونا في السجون .وقال على موقعه في الفيسبوك ان : عدد الاصابات بفايروس كورونا لدى النزلاء في السجون بلغ 499، و لدى الحراس في السجون 713.واضاف الفتلاوي أن : حالات الشفاء بين النزلاء بلغت 450 حالة بينما ما تزال 49 حالة تتلقى العلاج و لدى الحراس بلغت 450، فيما كان عدد الوفيات بسبب فايروس كورونا لدى النزلاء 12 نزيلا، و 7 حالات في صفوف حراس السجون.ودعا الحكومة ودائرة الاصلاح ووزارتي الصحة والداخلية للقيام بحملة تعقيم وتعفير لكافة السجون وانشاء وحدات للعزل الصحي في هذه السجون والاستعانة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم في هذا الجانب./انتهى3

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