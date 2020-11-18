الأردن يسجل ما يقارب 8 الآف اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/18 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات عن تسجيل 60 حالة وفاة و7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، وبذلك يصل العدد الأجمالي للوفيات بالمملكة الى 1969 وفاة، والاصابات الى 163926.وحول نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات الأردنية، بين الدكتور عبيدات خلال ايجاز صحفي، أن نسبة الإشغالات في المستشفيات مقبولة، داعيا المواطنين الالتزام وعدم التجمع ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، واستعمال وسائل الوقاية المختلفة كونها الوسيلة الافضل والاسهل للسيطرة على الوضع الوبائي.وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا بالمملكة ارتفع إلى 67060 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات 248 حالة، بينما غادرت 214 حالة بعد شفائها./انتهى

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